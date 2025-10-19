Сет 1. Команда Guatemala (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Honduras (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Guatemala (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Guatemala (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Guatemala (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Honduras (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Honduras (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Honduras (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Honduras (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Honduras (W) со счетом 25-27
Сет 3. Команда Honduras (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Honduras (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Honduras (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Honduras (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Honduras (W) со счетом 22-25
Сет 4. Команда Guatemala (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Guatemala (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Guatemala (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Guatemala (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Guatemala (W) со счетом 25-20
Сет 5. Команда Guatemala (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Guatemala (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Guatemala (W) первая набрала 15 очков