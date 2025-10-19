19.10.2025
Смотреть онлайн OK Kelteks Karlovac (W) - OK Kastela (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига - Женщины: OK Kelteks Karlovac (W) — OK Kastela (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Хорватия - Суперлига - Женщины
Завершен
25:12 25:16 25:16
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда OK Kelteks Karlovac (W) со счетом 25-12
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда OK Kelteks Karlovac (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда OK Kastela (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда OK Kelteks Karlovac (W) первая набрала 20 очков
