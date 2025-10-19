Смотреть онлайн Левски Воллей - Lokomotiv Avia 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Super Cup: Левски Воллей — Lokomotiv Avia, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sikonko Sports Hall.
26:28 25:23 25:21 25:20
Превью матча Левски Воллей — Lokomotiv Avia
Команда Левски Воллей в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Lokomotiv Avia, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.