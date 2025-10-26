Смотреть онлайн Siram Akademi - Onikisubat Bld 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 1st League: Siram Akademi — Onikisubat Bld, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Siram Akademi — Onikisubat Bld
Команда Siram Akademi в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Onikisubat Bld, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.