19.10.2025

Смотреть онлайн KONRAD & Asociados - Уделар 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Clausura A: KONRAD & AsociadosУделар . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura A
KONRAD & Asociados
Завершен
28:30 25:23 21:25 13:25
1 : 3
19 октября 2025
Уделар
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Уделар со счетом 28-30
Сет 2. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Уделар первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда KONRAD & Asociados со счетом 25-23
Сет 3. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда KONRAD & Asociados первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Уделар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Уделар первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Уделар со счетом 21-25
Сет 4. Команда Уделар первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Уделар первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Уделар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Уделар первая набрала 20 очков

Превью матча KONRAD & Asociados — Уделар

Команда KONRAD & Asociados в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Уделар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения.

