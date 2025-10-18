18.10.2025
Смотреть онлайн ВК Виана - Вилаконденсе 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: ВК Виана — Вилаконденсе . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Portugal A2
Отменен
0 : 0
18 октября 2025
Превью матча ВК Виана — Вилаконденсе
История последних встреч
ВК Виана
Вилаконденсе
1 победа
0 побед
100%
0%
04.11.2025
Вилаконденсе
0:3
ВК Виана
Комментарии к матчу