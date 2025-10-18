Смотреть онлайн Nacional B (W) - Бигуа (Ж) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Clausura Primera Women: Nacional B (W) — Бигуа (Ж) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
23:25 16:25 13:25
Превью матча Nacional B (W) — Бигуа (Ж)
Команда Nacional B (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Бигуа (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.