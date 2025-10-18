18.10.2025
Смотреть онлайн Екабпилс - Elga-Grafaite-S-Sportas 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига: Екабпилс — Elga-Grafaite-S-Sportas . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Балтийская лига
Завершен
25:20 26:24 17:25 25:27 11:13
2 : 3
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Екабпилс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Екабпилс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Екабпилс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Екабпилс со счетом 25-20
Сет 2. Команда Екабпилс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Екабпилс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Екабпилс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Екабпилс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Екабпилс со счетом 26-24
Сет 3. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Elga-Grafaite-S-Sportas со счетом 17-25
Сет 4. Команда Екабпилс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Екабпилс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Elga-Grafaite-S-Sportas со счетом 25-27
Сет 5. Команда Екабпилс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Elga-Grafaite-S-Sportas первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
