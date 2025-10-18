18.10.2025
Смотреть онлайн AEK (W) - Panionios (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1 - Женщины: AEK (W) — Panionios (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Neo Iraklio.
МСК, 1 тур, Стадион: Neo Iraklio
Греция A1 - Женщины
Завершен
25:27 25:21 22:25 20:25
1 : 3
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Panionios (W) со счетом 25-27
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AEK (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Panionios (W) со счетом 22-25
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
