18.10.2025

Смотреть онлайн AEK (W) - Panionios (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция A1 - Женщины: AEK (W)Panionios (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Neo Iraklio.

МСК, 1 тур, Стадион: Neo Iraklio
Греция A1 - Женщины
AEK (W)
Завершен
25:27 25:21 22:25 20:25
1 : 3
18 октября 2025
Panionios (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Panionios (W) со счетом 25-27
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда AEK (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AEK (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AEK (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Panionios (W) со счетом 22-25
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков

Превью матча AEK (W) — Panionios (W)

Игры 1 тур
18.10
AEK (W) AEK (W) Panionios (W) Panionios (W)
1
3
25
27
25
21
22
25
20
25
Завершен
18.10
Ilisiakos (W) Ilisiakos (W) АОН Зириниос - Женщины АОН Зириниос - Женщины
0
3
19
25
21
25
14
20
Завершен
18.10
ПАОК (жен) ПАОК (жен) Aons Milonas Aons Milonas
1
0
25
16
Завершен
18.10
Panathinaikos (W) Panathinaikos (W) Aris (W) Aris (W)
3
0
25
19
25
17
24
19
Завершен
