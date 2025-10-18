18.10.2025
Смотреть онлайн Arona Voley (W) - VP Madrid (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Arona Voley (W) — VP Madrid (W), 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
21:25 18:25 25:23 8:10
1 : 3
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда VP Madrid (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VP Madrid (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VP Madrid (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда VP Madrid (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда VP Madrid (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда VP Madrid (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VP Madrid (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VP Madrid (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда VP Madrid (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VP Madrid (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда VP Madrid (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Arona Voley (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда VP Madrid (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда VP Madrid (W) первая набрала 10 очков
