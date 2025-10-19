Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Gran Canaria 2 (W) - Descubre Fuentes (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания Суперлига 2 - Женщины: Gran Canaria 2 (W)Descubre Fuentes (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Insular de Deportes.

МСК, 3 тур, Стадион: Centro Insular de Deportes
Испания Суперлига 2 - Женщины
Gran Canaria 2 (W)
Завершен
21:25 25:27 25:27
0 : 3
19 октября 2025
Descubre Fuentes (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Gran Canaria 2 (W) — Descubre Fuentes (W)

Игры 3 тур
19.10
Gran Canaria 2 (W) Gran Canaria 2 (W) Descubre Fuentes (W) Descubre Fuentes (W)
0
3
21
25
25
27
25
27
Завершен
19.10
CV Paterna-Liceo (W) CV Paterna-Liceo (W) CV Sant Joant D Alacant Women CV Sant Joant D Alacant Women
3
1
21
25
25
22
25
16
25
9
Завершен
19.10
Medsur Finestrat Elche (W) Medsur Finestrat Elche (W) Benidorm (W) Benidorm (W)
2
3
25
22
20
25
21
25
25
22
13
15
Завершен
18.10
Arona Voley (W) Arona Voley (W) VP Madrid (W) VP Madrid (W)
1
3
21
25
18
25
25
23
8
10
Завершен
18.10
Cuesta Piedra Santa Cruz (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W) CV Torrejon (W) CV Torrejon (W)
1
0
23
18
Завершен
18.10
Валь д’Эброн (Ж) Валь д’Эброн (Ж) Elite Voley (W) Elite Voley (W)
0
1
19
25
11
11
Завершен
17.10
CV Aguere (W) CV Aguere (W) Universidad de Granada Women Universidad de Granada Women
3
0
25
19
25
15
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
