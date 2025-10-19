19.10.2025
Смотреть онлайн Gran Canaria 2 (W) - Descubre Fuentes (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Gran Canaria 2 (W) — Descubre Fuentes (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Insular de Deportes.
МСК, 3 тур, Стадион: Centro Insular de Deportes
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
21:25 25:27 25:27
21:25 25:27 25:27
0 : 3
19 октября 2025
Превью матча Gran Canaria 2 (W) — Descubre Fuentes (W)
Комментарии к матчу