Смотреть онлайн Itaqua U21 - Ведакит Гуаруль (21) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Itaqua U21 — Ведакит Гуаруль (21) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
25:17 25:16 25:20
Превью матча Itaqua U21 — Ведакит Гуаруль (21)
Команда Itaqua U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Ведакит Гуаруль (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.