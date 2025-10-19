Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Itaqua U21 - Ведакит Гуаруль (21) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21: Itaqua U21Ведакит Гуаруль (21) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21
Itaqua U21
Завершен
25:17 25:16 25:20
3 : 0
19 октября 2025
Ведакит Гуаруль (21)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Itaqua U21 со счетом 25-17
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Itaqua U21 со счетом 25-16
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Itaqua U21 — Ведакит Гуаруль (21)

Команда Itaqua U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Ведакит Гуаруль (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

