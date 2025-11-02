Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Аркас Спор - Yucelen Anamur Spor 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 1st League: Аркас СпорYucelen Anamur Spor, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Izmir Ataturk Sports Hall.

МСК, 7 тур, Стадион: Izmir Ataturk Sports Hall
Turkiye 1st League
Аркас Спор
Завершен
18:25 25:18 25:18 26:24
3 : 1
02 ноября 2025
Yucelen Anamur Spor
Превью матча Аркас Спор — Yucelen Anamur Spor

Команда Аркас Спор в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Yucelen Anamur Spor, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 7 тур
02.11
Аркас Спор Аркас Спор Yucelen Anamur Spor Yucelen Anamur Spor
3
1
18
25
25
18
25
18
26
24
Завершен
02.11
Никсар Беледийе Никсар Беледийе Чорум Сунгурлу Блд Чорум Сунгурлу Блд
2
3
16
25
30
32
25
22
25
20
12
15
Завершен
02.11
Siram Akademi Siram Akademi 1954 Adanaspor 1954 Adanaspor
3
0
25
15
25
16
25
20
Завершен
02.11
Onikisubat Bld Onikisubat Bld Karapinar Anadolu Karapinar Anadolu
3
0
25
16
25
18
25
17
Завершен
02.11
Зираат Банкасы II Зираат Банкасы II Фенербахче II Фенербахче II
0
3
22
25
16
25
24
26
Завершен
