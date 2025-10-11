11.10.2025
Смотреть онлайн MOK Mursa Osijek 2 - Сплит 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Первая Лига, Мужчины: MOK Mursa Osijek 2 — Сплит . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Первая Лига, Мужчины
Завершен
19:25 20:25 28:26 25:21 15:11
3 : 2
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сплит первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сплит первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сплит первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сплит первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сплит со счетом 19-25
Сет 2. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сплит первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Сплит со счетом 20-25
Сет 3. Команда Сплит первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сплит первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сплит первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда MOK Mursa Osijek 2 со счетом 28-26
Сет 4. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сплит первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда MOK Mursa Osijek 2 со счетом 25-21
Сет 5. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда MOK Mursa Osijek 2 первая набрала 15 очков
Превью матча MOK Mursa Osijek 2 — Сплит
Комментарии к матчу