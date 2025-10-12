Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21 : Волей Рената U21 — Сантос Праия Гранде (21) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Волей Рената U21 — Сантос Праия Гранде (21)

Команда Волей Рената U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Сантос Праия Гранде (21), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Сантос Праия Гранде (21), в том матче победу одержали хозяева.