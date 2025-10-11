11.10.2025
Смотреть онлайн AJF Bastardo (W) - ADRE Praiense (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Волейбол. Португалия. A2 Женщины: AJF Bastardo (W) — ADRE Praiense (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
14:25 18:25 18:25
14:25 18:25 18:25
0 : 3
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ADRE Praiense (W) со счетом 14-25
Сет 2. Команда AJF Bastardo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ADRE Praiense (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ADRE Praiense (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча AJF Bastardo (W) — ADRE Praiense (W)
Комментарии к матчу