11.10.2025

Смотреть онлайн Castelo Branco Sport Clube (W) - FC Calheta (W) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияВолейбол. Португалия. A2 Женщины: Castelo Branco Sport Clube (W)FC Calheta (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Castelo Branco Sport Clube (W)
Завершен
20:25 25:23 25:15 17:25 13:15
2 : 3
11 октября 2025
FC Calheta (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда FC Calheta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда FC Calheta (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда FC Calheta (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда FC Calheta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда FC Calheta (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда FC Calheta (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Castelo Branco Sport Clube (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Castelo Branco Sport Clube (W) со счетом 25-15
Тайм-аут
Сет 4. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда FC Calheta (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда FC Calheta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда FC Calheta (W) со счетом 17-25
Сет 5. Команда FC Calheta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда FC Calheta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда FC Calheta (W) первая набрала 15 очков

