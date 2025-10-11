Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : Xavier (W) — Providence (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Xavier (W) — Providence (W)

Команда Xavier (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Providence (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Providence (W), в том матче победу одержали гостьи.