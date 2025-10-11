Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : San Diego State (W) — UNLV (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча San Diego State (W) — UNLV (W)

Команда San Diego State (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда UNLV (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды UNLV (W), в том матче победу одержали хозяева.