12.10.2025
Смотреть онлайн Батлер (Ж) - Connecticut (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Батлер (Ж) — Connecticut (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Завершен
18:25 18:25 14:25
0 : 3
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Connecticut (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Connecticut (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Connecticut (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Connecticut (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Connecticut (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Connecticut (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Connecticut (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда Connecticut (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Connecticut (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Connecticut (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Connecticut (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Батлер (Ж) — Connecticut (W)
