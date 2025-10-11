Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : Colorado State (W) — Utah State (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Colorado State (W) — Utah State (W)

Команда Colorado State (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Utah State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Utah State (W), в том матче победу одержали хозяева.