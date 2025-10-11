Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Northern Arizona (W) - Sacramento State (W) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Northern Arizona (W)Sacramento State (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Northern Arizona (W)
Завершен
25:20 21:25 28:26 20:25 15:13
3 : 2
11 октября 2025
Sacramento State (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sacramento State (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sacramento State (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sacramento State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Northern Arizona (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Sacramento State (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sacramento State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sacramento State (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sacramento State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sacramento State (W) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Sacramento State (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Northern Arizona (W) со счетом 28-26
Сет 4. Команда Sacramento State (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sacramento State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sacramento State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sacramento State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Sacramento State (W) со счетом 20-25
Сет 5. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Northern Arizona (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Northern Arizona (W) — Sacramento State (W)

Команда Northern Arizona (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей.

