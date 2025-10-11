11.10.2025
Смотреть онлайн Transport Ripalta (W) - Montesport Fi (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В1 - Женщины: Transport Ripalta (W) — Montesport Fi (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Италия - Серия В1 - Женщины
Завершен
25:18 25:19 26:24
3 : 0
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Transport Ripalta (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Montesport Fi (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Montesport Fi (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Transport Ripalta (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Montesport Fi (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Transport Ripalta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
