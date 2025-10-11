Смотреть онлайн Гебраика Макаби (Ж) - Malvin (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Гебраика Макаби (Ж) — Malvin (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
22:25 25:13 25:18 25:18
Превью матча Гебраика Макаби (Ж) — Malvin (W)
Команда Гебраика Макаби (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.