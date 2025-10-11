Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол

Сет 3 выиграла команда Гебраика Макаби (Ж) со счетом 25-18

Сет 3. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 20 очков

Сет 3. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 15 очков

Сет 3. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 10 очков

Сет 3. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 5 очков

Сет 2 выиграла команда Гебраика Макаби (Ж) со счетом 25-13

Сет 2. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 20 очков

Сет 2. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 15 очков

Сет 2. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 10 очков

Сет 2. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 5 очков

Сет 1 выиграла команда Malvin (W) со счетом 22-25

Сет 1. Команда Гебраика Макаби (Ж) первая набрала 10 очков

Превью матча Гебраика Макаби (Ж) — Malvin (W)

Команда Гебраика Макаби (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.