Смотреть онлайн Enfoque (W) - SJ de Carrasco B (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Enfoque (W) — SJ de Carrasco B (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
25:22 18:25 25:19 25:18
Превью матча Enfoque (W) — SJ de Carrasco B (W)
Команда Enfoque (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда SJ de Carrasco B (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.