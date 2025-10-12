Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Enfoque (W) - SJ de Carrasco B (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Enfoque (W)SJ de Carrasco B (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
Enfoque (W)
Завершен
25:22 18:25 25:19 25:18
3 : 1
12 октября 2025
SJ de Carrasco B (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Enfoque (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Enfoque (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SJ de Carrasco B (W) со счетом 18-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Enfoque (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Enfoque (W) — SJ de Carrasco B (W)

Команда Enfoque (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда SJ de Carrasco B (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

