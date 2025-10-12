12.10.2025
Смотреть онлайн UC Riverside (W) - UC San Diego (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: UC Riverside (W) — UC San Diego (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Завершен
25:22 27:29 25:17 17:25 15:12
3 : 2
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда UC San Diego (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда UC Riverside (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда UC San Diego (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда UC San Diego (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда UC Riverside (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда UC San Diego (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UC Riverside (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда UC Riverside (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда UC San Diego (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда UC San Diego (W) со счетом 27-29
Сет 3. Команда UC Riverside (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда UC Riverside (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда UC Riverside (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда UC Riverside (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда UC Riverside (W) со счетом 25-17
Сет 4. Команда UC Riverside (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда UC San Diego (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда UC San Diego (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда UC San Diego (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда UC San Diego (W) со счетом 17-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда UC Riverside (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда UC Riverside (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда UC Riverside (W) первая набрала 15 очков
Превью матча UC Riverside (W) — UC San Diego (W)
