12.10.2025
Смотреть онлайн Wofford (W) - Furman (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Wofford (W) — Furman (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Завершен
25:18 25:18 25:14
3 : 0
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Furman (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Wofford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wofford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wofford (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Wofford (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Furman (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Furman (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Wofford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Wofford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Wofford (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Wofford (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Wofford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Wofford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Wofford (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Wofford (W) — Furman (W)
История последних встреч
Wofford (W)
Furman (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
07.11.2025
Furman (W)
3:1
Wofford (W)
