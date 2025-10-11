11.10.2025
Смотреть онлайн Saint Die des Vosges (W) - Levallois St-Cloud Paris (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — France Pro A Women: Saint Die des Vosges (W) — Levallois St-Cloud Paris (W), 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
France Pro A Women
Завершен
17:25 16:25 15:25
0 : 3
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Levallois St-Cloud Paris (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Levallois St-Cloud Paris (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
