11.10.2025

Смотреть онлайн Saint Die des Vosges (W) - Levallois St-Cloud Paris (W) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияFrance Pro A Women: Saint Die des Vosges (W)Levallois St-Cloud Paris (W), 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
France Pro A Women
Saint Die des Vosges (W)
Завершен
17:25 16:25 15:25
0 : 3
11 октября 2025
Levallois St-Cloud Paris (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Levallois St-Cloud Paris (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Levallois St-Cloud Paris (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Levallois St-Cloud Paris (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Saint Die des Vosges (W) — Levallois St-Cloud Paris (W)

Игры 1 тур
11.10
Saint Die des Vosges (W) Saint Die des Vosges (W) Levallois St-Cloud Paris (W) Levallois St-Cloud Paris (W)
0
3
17
25
16
25
15
25
Завершен
11.10
Mulhouse (W) Mulhouse (W) Шамальер - Женщины Шамальер - Женщины
-
-
Отменен
11.10
Vandoeuvre-Nancy (W) Vandoeuvre-Nancy (W) Beziers (W) Beziers (W)
3
0
25
20
26
24
25
23
Завершен
11.10
Terville Florange (W) Terville Florange (W) Bordeaux (W) Bordeaux (W)
1
3
27
29
22
25
25
12
23
25
Завершен
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
