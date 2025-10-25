25.10.2025
Смотреть онлайн CPVC Women - Slavia Sofia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Чемпионат Болгарии. Женщины: CPVC Women — Slavia Sofia (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Болгарии. Женщины
Завершен
25:15 25:22 26:28 25:14
25:15 25:22 26:28 25:14
3 : 1
25 октября 2025
Превью матча CPVC Women — Slavia Sofia (W)
Комментарии к матчу