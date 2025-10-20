Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Крузейро - Минас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияСуперкубок Бразилии по волейболу: КрузейроМинас, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Poliesportivo do Riacho.

МСК, 1 тур, Стадион: Poliesportivo do Riacho
Суперкубок Бразилии по волейболу
Крузейро
Завершен
25:19 25:20 25:17
3 : 0
20 октября 2025
Минас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Крузейро первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Крузейро первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Крузейро первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Крузейро первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Крузейро со счетом 25-19
Сет 2. Команда Minas первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Minas первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Minas первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Крузейро первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Крузейро со счетом 25-20
Сет 3. Команда Крузейро первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Minas первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Крузейро первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Крузейро первая набрала 20 очков

Превью матча Крузейро — Минас

Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Минас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Крузейро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Крузейро
Крузейро
Минас
Крузейро
1 победа
0 побед
100%
0%
09.11.2025
Крузейро
Крузейро
3:1
Минас
Минас
Обзор
Игры 1 тур
20.10
Крузейро Крузейро Минас Минас
3
0
25
19
25
20
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45