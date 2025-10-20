Смотреть онлайн Крузейро - Минас 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Суперкубок Бразилии по волейболу: Крузейро — Минас, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Poliesportivo do Riacho.
Превью матча Крузейро — Минас
Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Минас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Крузейро, в том матче победу одержали хозяева.