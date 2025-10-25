25.10.2025
Смотреть онлайн Гояс - Praia Clube 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Суперлига: Гояс — Praia Clube, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Бразилия Суперлига
Завершен
22:25 19:25 25:21 22:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Praia Clube первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Praia Clube первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Praia Clube первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Praia Clube первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Praia Clube со счетом 22-25
Сет 2. Команда Praia Clube первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Praia Clube первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Praia Clube первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Praia Clube первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Praia Clube со счетом 19-25
Сет 3. Команда Praia Clube первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Praia Clube первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Praia Clube первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гояс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Гояс со счетом 25-21
Сет 4. Команда Гояс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Praia Clube первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Praia Clube первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Praia Clube первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
