Превью матча Sesi Bauru (W) — Barueri (W)

Команда Sesi Bauru (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Barueri (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Barueri (W), в том матче победу одержали гостьи.