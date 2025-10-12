Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Sesi Bauru (W) - Barueri (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista Women: Sesi Bauru (W)Barueri (W), 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ginasio Panela de Pressao.

МСК, 1 тур, Стадион: Ginasio Panela de Pressao
Brazil Paulista Women
Sesi Bauru (W)
Завершен
25:21 25:22 25:19
3 : 0
12 октября 2025
Barueri (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SESI Volei Bauru (W) со счетом 25-21
Сет 2. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SESI Volei Bauru (W) со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 3. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SESI Volei Bauru (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Sesi Bauru (W) — Barueri (W)

Команда Sesi Bauru (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Barueri (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Barueri (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Sesi Bauru (W)
Sesi Bauru (W)
Barueri (W)
Sesi Bauru (W)
3 побед
0 побед
100%
0%
01.11.2025
Barueri (W)
Barueri (W)
2:3
Sesi Bauru (W)
Sesi Bauru (W)
Обзор
09.10.2025
Barueri (W)
Barueri (W)
2:3
Sesi Bauru (W)
Sesi Bauru (W)
Обзор
11.09.2025
Sesi Bauru (W)
Sesi Bauru (W)
3:2
Barueri (W)
Barueri (W)
Обзор
Игры 1 тур
12.10
Sesi Bauru (W) Sesi Bauru (W) Barueri (W) Barueri (W)
3
0
25
21
25
22
25
19
Завершен
09.10
Barueri (W) Barueri (W) Sesi Bauru (W) Sesi Bauru (W)
2
3
25
21
17
25
15
25
25
18
13
15
Завершен
