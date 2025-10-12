Смотреть онлайн Sesi Bauru (W) - Barueri (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista Women: Sesi Bauru (W) — Barueri (W), 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ginasio Panela de Pressao.
25:21 25:22 25:19
Превью матча Sesi Bauru (W) — Barueri (W)
Команда Sesi Bauru (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Barueri (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Barueri (W), в том матче победу одержали гостьи.