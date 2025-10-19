19.10.2025
Смотреть онлайн Karapinar Anadolu - Туршад 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 1st League: Karapinar Anadolu — Туршад, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Turkiye 1st League
Завершен
15:25 21:25 20:25
15:25 21:25 20:25
0 : 3
19 октября 2025
Превью матча Karapinar Anadolu — Туршад
Комментарии к матчу