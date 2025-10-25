Смотреть онлайн Manisa BBSK (W) - Хавран Фатих Блд (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye 1st League Women: Manisa BBSK (W) — Хавран Фатих Блд (жен), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
25:14 25:9 25:22
Превью матча Manisa BBSK (W) — Хавран Фатих Блд (жен)
Команда Manisa BBSK (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.