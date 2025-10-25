Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Manisa BBSK (W) - Хавран Фатих Блд (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye 1st League Women: Manisa BBSK (W)Хавран Фатих Блд (жен), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Turkiye 1st League Women
Manisa BBSK (W)
Завершен
25:14 25:9 25:22
3 : 0
25 октября 2025
Хавран Фатих Блд (жен)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Manisa BBSK (W) — Хавран Фатих Блд (жен)

Команда Manisa BBSK (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.

Игры 5 тур
25.10
Manisa BBSK (W) Manisa BBSK (W) Хавран Фатих Блд (жен) Хавран Фатих Блд (жен)
3
0
25
14
25
9
25
22
Завершен
25.10
Bodrum Bld Spor (W) Bodrum Bld Spor (W) IBB Spor (W) IBB Spor (W)
0
3
22
25
20
25
16
25
Завершен
25.10
Afyon Bld Women Afyon Bld Women TED Ankara Kolejliler (W) TED Ankara Kolejliler (W)
3
0
25
23
25
19
25
17
Завершен
25.10
Alpet Zeren Spor (W) Alpet Zeren Spor (W) Sakarya Voleybol (W) Sakarya Voleybol (W)
0
3
9
25
19
25
10
25
Завершен
25.10
Eregli Bld. (W) Eregli Bld. (W) Muratpasa Bld (W) Muratpasa Bld (W)
3
1
25
17
25
16
16
25
25
22
Завершен
25.10
Vakifbank 2 (W) Vakifbank 2 (W) Altinordu (W) Altinordu (W)
3
0
25
17
25
19
25
22
Завершен
25.10
Kuzeyboru (W) Kuzeyboru (W) Manavgat Belediye Spor (W) Manavgat Belediye Spor (W)
3
1
25
18
21
25
25
20
26
24
Завершен
25.10
Eczacibasi 2 Women Eczacibasi 2 Women Karsiyaka DYO (W) Karsiyaka DYO (W)
1
3
16
25
25
22
18
25
12
25
Завершен
25.10
Ilbank 2 (W) Ilbank 2 (W) PTT (W) PTT (W)
0
3
10
25
15
25
23
25
Завершен
25.10
Diyarbakir B.Sehir Bld. (W) Diyarbakir B.Sehir Bld. (W) Merinos (W) Merinos (W)
0
3
12
25
18
25
20
25
Завершен
25.10
Karayollari (W) Karayollari (W) MKE Ankaragucu (W) MKE Ankaragucu (W)
0
3
26
28
27
29
14
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30