Смотреть онлайн Bodrum Bld Spor (W) - IBB Spor (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye 1st League Women: Bodrum Bld Spor (W) — IBB Spor (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
22:25 20:25 16:25
Превью матча Bodrum Bld Spor (W) — IBB Spor (W)
Команда Bodrum Bld Spor (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.