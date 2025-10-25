Смотреть онлайн Karayollari (W) - MKE Ankaragucu (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye 1st League Women: Karayollari (W) — MKE Ankaragucu (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baskent Volleyball Hall.
26:28 27:29 14:25
Превью матча Karayollari (W) — MKE Ankaragucu (W)
Команда Karayollari (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда MKE Ankaragucu (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.