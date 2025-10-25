Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Karayollari (W) - MKE Ankaragucu (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye 1st League Women: Karayollari (W)MKE Ankaragucu (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baskent Volleyball Hall.

МСК, 5 тур, Стадион: Baskent Volleyball Hall
Turkiye 1st League Women
Karayollari (W)
Завершен
26:28 27:29 14:25
0 : 3
25 октября 2025
MKE Ankaragucu (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Karayollari (W) — MKE Ankaragucu (W)

Команда Karayollari (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда MKE Ankaragucu (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 5 тур
25.10
Manisa BBSK (W) Manisa BBSK (W) Хавран Фатих Блд (жен) Хавран Фатих Блд (жен)
3
0
25
14
25
9
25
22
Завершен
25.10
Bodrum Bld Spor (W) Bodrum Bld Spor (W) IBB Spor (W) IBB Spor (W)
0
3
22
25
20
25
16
25
Завершен
25.10
Afyon Bld Women Afyon Bld Women TED Ankara Kolejliler (W) TED Ankara Kolejliler (W)
3
0
25
23
25
19
25
17
Завершен
25.10
Alpet Zeren Spor (W) Alpet Zeren Spor (W) Sakarya Voleybol (W) Sakarya Voleybol (W)
0
3
9
25
19
25
10
25
Завершен
25.10
Eregli Bld. (W) Eregli Bld. (W) Muratpasa Bld (W) Muratpasa Bld (W)
3
1
25
17
25
16
16
25
25
22
Завершен
25.10
Vakifbank 2 (W) Vakifbank 2 (W) Altinordu (W) Altinordu (W)
3
0
25
17
25
19
25
22
Завершен
25.10
Kuzeyboru (W) Kuzeyboru (W) Manavgat Belediye Spor (W) Manavgat Belediye Spor (W)
3
1
25
18
21
25
25
20
26
24
Завершен
25.10
Eczacibasi 2 Women Eczacibasi 2 Women Karsiyaka DYO (W) Karsiyaka DYO (W)
1
3
16
25
25
22
18
25
12
25
Завершен
25.10
Ilbank 2 (W) Ilbank 2 (W) PTT (W) PTT (W)
0
3
10
25
15
25
23
25
Завершен
25.10
Diyarbakir B.Sehir Bld. (W) Diyarbakir B.Sehir Bld. (W) Merinos (W) Merinos (W)
0
3
12
25
18
25
20
25
Завершен
25.10
Karayollari (W) Karayollari (W) MKE Ankaragucu (W) MKE Ankaragucu (W)
0
3
26
28
27
29
14
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30