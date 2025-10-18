Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Kojetin - ВК Брно 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 1. Liga: KojetinВК Брно, 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Czechia 1. Liga
Kojetin
Завершен
23:25 20:25 32:30
1 : 2
18 октября 2025
ВК Брно
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ВК Брно со счетом 23-25
Сет 2. Команда Kojetin первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Брно со счетом 20-25
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kojetin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Kojetin со счетом 32-30

Превью матча Kojetin — ВК Брно

Игры 5 тур
18.10
Kojetin Kojetin ВК Брно ВК Брно
1
2
23
25
20
25
32
30
Завершен
18.10
Львы Прага II Львы Прага II ТИ Сокол Добржиховице ТИ Сокол Добржиховице
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
