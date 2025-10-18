18.10.2025
Смотреть онлайн Kojetin - ВК Брно 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 1. Liga: Kojetin — ВК Брно, 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kojetin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ВК Брно со счетом 23-25
Сет 2. Команда Kojetin первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Брно со счетом 20-25
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kojetin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Kojetin со счетом 32-30
Превью матча Kojetin — ВК Брно
Комментарии к матчу