24.10.2025
Смотреть онлайн Спартак Велки Мезиржичи - ВК Брно 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 1. Liga: Спартак Велки Мезиржичи — ВК Брно, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Czechia 1. Liga
Завершен
25:19 26:28 12:25 21:25
1 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи со счетом 25-19
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Брно со счетом 26-28
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда ВК Брно со счетом 12-25
Сет 4. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
