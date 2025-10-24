Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Спартак Велки Мезиржичи - ВК Брно 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 1. Liga: Спартак Велки МезиржичиВК Брно, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Czechia 1. Liga
Спартак Велки Мезиржичи
Завершен
25:19 26:28 12:25 21:25
1 : 3
24 октября 2025
ВК Брно
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи со счетом 25-19
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Брно со счетом 26-28
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда ВК Брно со счетом 12-25
Сет 4. Команда TJ Spartak Спартак Велки Мезиржичи первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ВК Брно первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Спартак Велки Мезиржичи — ВК Брно

Игры 6 тур
24.10
Спартак Велки Мезиржичи Спартак Велки Мезиржичи ВК Брно ВК Брно
1
3
25
19
26
28
12
25
21
25
Завершен
24.10
Градец-Кралове Градец-Кралове Black Volley Beskydy B Black Volley Beskydy B
3
0
25
12
25
14
25
19
Завершен
24.10
Ческе Будеевице II Ческе Будеевице II Колин Колин
3
1
27
25
25
22
20
25
26
24
Завершен
24.10
Львы Прага II Львы Прага II МФФ Прага МФФ Прага
1
3
25
17
20
25
20
25
19
25
Завершен
24.10
Сокол Буковице Сокол Буковице Kojetin Kojetin
3
0
25
20
25
20
25
18
Завершен
Комментарии к матчу
