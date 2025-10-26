26.10.2025
Смотреть онлайн ВК Сокол Вена В - СГ Райфайзен Вальдфиртель 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga: ВК Сокол Вена В — СГ Райфайзен Вальдфиртель, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sokolhalle.
МСК, 1 тур, Стадион: Sokolhalle
Austria 1.Bundesliga
Завершен
25:18 26:24 19:25 22:25 12:13
25:18 26:24 19:25 22:25 12:13
2 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда TJ Sokol V/Post SV Wien со счетом 25-18
Сет 2. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда TJ Sokol V/Post SV Wien со счетом 26-24
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда СГ Райфайзен Вальдфиртель со счетом 19-25
Сет 4. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда СГ Райфайзен Вальдфиртель со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда TJ Sokol V/Post SV Wien первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Превью матча ВК Сокол Вена В — СГ Райфайзен Вальдфиртель
Комментарии к матчу