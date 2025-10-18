18.10.2025
Смотреть онлайн Lokomotiv Avia - Нефтохимик 2010 Бургас 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Super Cup: Lokomotiv Avia — Нефтохимик 2010 Бургас, 2 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complex Sila.
МСК, 2 тур, Стадион: Complex Sila
Bulgaria Super Cup
Завершен
25:22 25:19 21:16
3 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lokomotiv Avia со счетом 25-22
Сет 2. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lokomotiv Avia со счетом 25-19
Сет 3. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lokomotiv Avia первая набрала 20 очков
