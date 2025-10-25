25.10.2025
Смотреть онлайн Аполониос (жен) - Mas Nea Genea 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Премьер-лига - Женщины: Аполониос (жен) — Mas Nea Genea, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Gym Keratsini Pantelis Nikolaidis.
МСК, 2 тур, Стадион: Municipal Gym Keratsini Pantelis Nikolaidis
Греция - Премьер-лига - Женщины
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Превью матча Аполониос (жен) — Mas Nea Genea
Комментарии к матчу