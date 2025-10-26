Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav со счетом 25-15
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда МС Эйлабун со счетом 18-25
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда МС Эйлабун со счетом 21-25
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav со счетом 25-17
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков