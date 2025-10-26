Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Кфар-Саба - МС Эйлабун 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильИзраиль Премьер-лига: Хапоэль Кфар-СабаМС Эйлабун, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Израиль Премьер-лига
Хапоэль Кфар-Саба
Завершен
25:15 18:25 21:25 25:17 11:15
2 : 3
26 октября 2025
МС Эйлабун
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav со счетом 25-15
Тайм-аут
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда МС Эйлабун первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда МС Эйлабун со счетом 18-25
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда МС Эйлабун первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда МС Эйлабун со счетом 21-25
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Хапоэль Кфар-Саба Yoav со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда МС Эйлабун первая набрала 15 очков

Превью матча Хапоэль Кфар-Саба — МС Эйлабун

Команда Хапоэль Кфар-Саба в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

