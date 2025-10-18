Смотреть онлайн Leskovac 98 (W) - Spartak Subotica (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии. Женщины: Leskovac 98 (W) — Spartak Subotica (W), 2 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .