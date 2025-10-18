Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Leskovac 98 (W) - Spartak Subotica (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии. Женщины: Leskovac 98 (W)Spartak Subotica (W), 2 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Сербии. Женщины
Leskovac 98 (W)
Отменен
25:18 21:25 5:6
1 : 1
18 октября 2025
Spartak Subotica (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Leskovac 98 (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Spartak Subotica (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Spartak Subotica (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Spartak Subotica (W) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 5 очков

Превью матча Leskovac 98 (W) — Spartak Subotica (W)

Игры 2 тур
18.10
Leskovac 98 (W) Leskovac 98 (W) Spartak Subotica (W) Spartak Subotica (W)
1
2
25
18
21
25
5
6
Отменен
16.10
Beograd (W) Beograd (W) Tent Obrenovac (W) Tent Obrenovac (W)
-
-
Отложен
Комментарии к матчу
