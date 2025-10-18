18.10.2025
Смотреть онлайн Leskovac 98 (W) - Spartak Subotica (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии. Женщины: Leskovac 98 (W) — Spartak Subotica (W), 2 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Сербии. Женщины
Отменен
25:18 21:25 5:6
1 : 1
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Leskovac 98 (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Spartak Subotica (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Spartak Subotica (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Spartak Subotica (W) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 5 очков
