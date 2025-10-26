Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Вореас Хоккайдо - Джейтект Стингз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Japan SV.League: Вореас ХоккайдоДжейтект Стингз, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Japan SV.League
Вореас Хоккайдо
Завершен
19:25 22:25 22:25
0 : 3
26 октября 2025
Джейтект Стингз
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Вореас Хоккайдо первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вореас Хоккайдо первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Джейтект Стингз первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Джейтект Стингз первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Джейтект Стингз со счетом 19-25
Сет 2. Команда Вореас Хоккайдо первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Джейтект Стингз первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Джейтект Стингз первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Джейтект Стингз первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Джейтект Стингз со счетом 22-25
Сет 3. Команда Джейтект Стингз первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Джейтект Стингз первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Джейтект Стингз первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Джейтект Стингз первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Вореас Хоккайдо — Джейтект Стингз

Команда Вореас Хоккайдо в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Вореас Хоккайдо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Вореас Хоккайдо
Вореас Хоккайдо
Джейтект Стингз
Вореас Хоккайдо
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Вореас Хоккайдо
Вореас Хоккайдо
3:1
Джейтект Стингз
Джейтект Стингз
Обзор
Игры 1 тур
23.11
Торай Эрроус Торай Эрроус Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя
0
3
22
25
18
25
23
25
Завершен
23.11
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
0
3
16
25
23
25
20
25
Завершен
23.11
Нагано Тридентс Нагано Тридентс Джейтект Стингз Джейтект Стингз
0
3
19
25
16
25
23
25
Завершен
23.11
Тандерс Тандерс Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс
1
3
24
26
23
25
25
23
19
25
Завершен
22.11
Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи Osaka Bluteon Osaka Bluteon
0
3
20
25
22
25
25
27
Завершен
22.11
Нагано Тридентс Нагано Тридентс Джейтект Стингз Джейтект Стингз
1
3
22
25
23
25
25
23
18
25
Завершен
22.11
Торай Эрроус Торай Эрроус Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя
1
3
23
25
25
21
20
25
19
25
Завершен
22.11
Тандерс Тандерс Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс
2
3
25
23
27
29
23
25
25
16
10
15
Завершен
22.11
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
0
3
18
25
21
25
21
24
Завершен
15.11
Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи
3
0
25
17
25
16
25
20
Завершен
15.11
Джейтект Стингз Джейтект Стингз Osaka Bluteon Osaka Bluteon
1
3
14
25
26
28
25
22
22
25
Завершен
15.11
Нагано Тридентс Нагано Тридентс Торай Эрроус Торай Эрроус
3
0
27
25
25
19
30
28
Завершен
15.11
Тандерс Тандерс Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо
3
0
25
21
25
22
25
16
Завершен
13.11
Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
09.11
Торай Эрроус Торай Эрроус Osaka Bluteon Osaka Bluteon
0
3
23
25
16
25
17
25
Завершен
09.11
Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
1
3
22
25
19
25
25
21
20
25
Завершен
09.11
Тандерс Тандерс Джейтект Стингз Джейтект Стингз
1
3
17
25
18
25
25
22
16
25
Завершен
09.11
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи
1
3
25
21
19
25
19
25
13
25
Завершен
08.11
Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс Нагано Тридентс Нагано Тридентс
3
0
25
15
25
23
41
39
Завершен
08.11
Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
1
3
25
23
17
25
22
25
22
25
Завершен
08.11
Тандерс Тандерс Джейтект Стингз Джейтект Стингз
3
1
25
22
23
25
29
27
25
21
Завершен
08.11
Торай Эрроус Торай Эрроус Osaka Bluteon Osaka Bluteon
0
3
21
25
26
28
32
34
Завершен
08.11
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи
3
0
25
17
25
19
25
16
Завершен
07.11
Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс Нагано Тридентс Нагано Тридентс
3
2
24
26
19
25
25
17
34
32
15
10
Завершен
01.11
Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи Тандерс Тандерс
3
1
25
17
20
25
25
18
25
17
Завершен
01.11
Нагано Тридентс Нагано Тридентс Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя
0
3
18
25
19
25
22
25
Завершен
01.11
Osaka Bluteon Osaka Bluteon Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо
3
0
25
23
25
22
25
22
Завершен
01.11
Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс
3
2
25
15
20
25
29
27
18
25
15
12
Завершен
26.10
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Джейтект Стингз Джейтект Стингз
0
3
19
25
22
25
22
25
Завершен
25.10
Osaka Bluteon Osaka Bluteon Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
1
3
15
25
15
25
25
20
25
27
Завершен
25.10
Вулфдогс Нагоя Вулфдогс Нагоя Тандерс Тандерс
2
3
25
23
22
25
14
25
25
21
12
15
Завершен
25.10
Нагано Тридентс Нагано Тридентс Осака Блэйзерз Сакаи Осака Блэйзерз Сакаи
3
1
25
22
25
18
21
25
25
23
Завершен
25.10
Торай Эрроус Торай Эрроус Токио Грейт Бирс Токио Грейт Бирс
2
3
24
26
25
27
25
22
25
21
13
15
Завершен
25.10
Вореас Хоккайдо Вореас Хоккайдо Джейтект Стингз Джейтект Стингз
3
1
25
23
18
25
27
25
25
21
Завершен
24.10
Osaka Bluteon Osaka Bluteon Сантори Санбёрдз Сантори Санбёрдз
3
1
23
25
25
21
26
24
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
