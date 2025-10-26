Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Japan SV.League : Вореас Хоккайдо — Джейтект Стингз , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени .

Превью матча Вореас Хоккайдо — Джейтект Стингз

Команда Вореас Хоккайдо в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Вореас Хоккайдо, в том матче победу одержали хозяева.