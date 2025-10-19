19.10.2025
Смотреть онлайн Графинг - Юниорс Франкфурт 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Германии. Бундеслига 2: Графинг — Юниорс Франкфурт, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Германии. Бундеслига 2
Завершен
25:13 25:19 25:20
3 : 0
19 октября 2025
Превью матча Графинг — Юниорс Франкфурт
