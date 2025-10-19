Фрибет 15000₽

19.10.2025

Смотреть онлайн Графинг - Юниорс Франкфурт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Германии. Бундеслига 2: ГрафингЮниорс Франкфурт, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Германии. Бундеслига 2
Графинг
Завершен
25:13 25:19 25:20
3 : 0
19 октября 2025
Юниорс Франкфурт
Превью матча Графинг — Юниорс Франкфурт

Игры 1 тур
02.11
Крифтель Крифтель СК Швайг СК Швайг
0
1
20
23
Завершен
02.11
ВК Фридрихсхафен ВК Фридрихсхафен Графинг Графинг
0
3
28
30
16
25
18
25
Завершен
01.11
Гота Гота ВК Дрезден ВК Дрезден
3
0
25
15
25
21
16
8
Завершен
01.11
ТСВ Мимменхаузен ТСВ Мимменхаузен Графинг Графинг
3
1
20
25
25
21
25
20
25
16
Завершен
01.11
Лейпциг Лейпциг Мюльдорф Мюльдорф
3
0
25
19
25
22
27
25
Завершен
01.11
Крифтель Крифтель Юниорс Франкфурт Юниорс Франкфурт
-
-
Отменен
19.10
Графинг Графинг Юниорс Франкфурт Юниорс Франкфурт
3
0
25
13
25
19
25
20
Завершен
19.10
ВК Дрезден ВК Дрезден ВК Фридрихсхафен ВК Фридрихсхафен
3
0
25
19
25
13
25
22
Завершен
11.10
SG Eltmann SG Eltmann Лейпциг Лейпциг
-
-
Отменен
05.10
Лейпциг Лейпциг Крифтель Крифтель
3
2
22
25
26
24
25
22
23
25
15
7
Завершен
05.10
ВК Фридрихсхафен ВК Фридрихсхафен SG Eltmann SG Eltmann
0
3
19
25
23
25
17
25
Завершен
04.10
Karlsruhe 2 Karlsruhe 2 ВК Дрезден ВК Дрезден
1
3
25
20
16
25
14
25
19
25
Отменен
04.10
Гота Гота Мюльдорф Мюльдорф
3
0
25
14
26
24
25
18
Завершен
04.10
ТСВ Мимменхаузен ТСВ Мимменхаузен SG Eltmann SG Eltmann
0
3
18
25
16
25
23
25
Завершен
04.10
Роттенбург Роттенбург СК Швайг СК Швайг
3
1
25
22
24
26
25
17
24
22
Завершен
04.10
Лейпциг Лейпциг Юниорс Франкфурт Юниорс Франкфурт
3
1
28
30
25
22
25
17
25
13
Завершен
27.09
Крифтель Крифтель Роттенбург Роттенбург
1
3
17
25
31
29
14
25
22
25
Завершен
27.09
СК Швайг СК Швайг Гота Гота
0
3
20
25
27
29
26
28
Завершен
27.09
SG Eltmann SG Eltmann Karlsruhe 2 Karlsruhe 2
-
-
Отменен
27.09
Мюльдорф Мюльдорф ТСВ Мимменхаузен ТСВ Мимменхаузен
1
3
25
21
23
25
19
25
22
25
Отменен
27.09
Графинг Графинг ВК Дрезден ВК Дрезден
-
-
Отменен
21.09
ВК Фридрихсхафен ВК Фридрихсхафен СК Швайг СК Швайг
0
3
17
25
22
25
21
25
Завершен
21.09
SSC Karlsruhe 2 SSC Karlsruhe 2 Мюльдорф Мюльдорф
3
1
22
25
25
21
25
23
25
22
Завершен
20.09
Графинг Графинг SG Eltmann SG Eltmann
-
-
Отменен
20.09
Роттенбург Роттенбург Лейпциг Лейпциг
-
-
Отменен
20.09
Гота Гота Крифтель Крифтель
0
3
15
25
22
25
23
25
Отменен
20.09
ТСВ Мимменхаузен ТСВ Мимменхаузен СК Швайг СК Швайг
-
-
Отменен
20.09
ВК Дрезден ВК Дрезден Юниорс Франкфурт Юниорс Франкфурт
3
0
25
18
25
15
25
16
Завершен
