Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Суперкубок - Женщины : Conegliano (W) — Monza (W) , 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaVerde .

Превью матча Conegliano (W) — Monza (W)

Команда Conegliano (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Monza (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Conegliano (W), в том матче победу одержали хозяева.