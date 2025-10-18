Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Conegliano (W) - Monza (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Суперкубок - Женщины: Conegliano (W)Monza (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaVerde.

МСК, 1 тур, Стадион: PalaVerde
Италия - Суперкубок - Женщины
Conegliano (W)
Завершен
25:18 9:5
2 : 0
18 октября 2025
Monza (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Conegliano (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Conegliano (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Conegliano (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Conegliano (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Conegliano (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Conegliano (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут

Превью матча Conegliano (W) — Monza (W)

Команда Conegliano (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Monza (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Conegliano (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Conegliano (W)
Conegliano (W)
Monza (W)
Conegliano (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
05.11.2025
Conegliano (W)
Conegliano (W)
3:1
Monza (W)
Monza (W)
Обзор
Игры 1 тур
18.10
Conegliano (W) Conegliano (W) Monza (W) Monza (W)
2
0
25
18
9
5
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15