25.10.2025

Смотреть онлайн Франс Авенир 2024 - VBC Chalon Sur Saone 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про B: Франс Авенир 2024VBC Chalon Sur Saone, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CREPS de Toulouse.

МСК, 2 тур, Стадион: CREPS de Toulouse
Франция Про B
Франс Авенир 2024
Завершен
25:22 14:25 21:25 21:25
1 : 3
25 октября 2025
VBC Chalon Sur Saone
Смотреть онлайн
Превью матча Франс Авенир 2024 — VBC Chalon Sur Saone

Игры 2 тур
25.10
Камбрай Камбрай Royan Royan
3
0
25
18
25
22
25
21
Завершен
25.10
Фрежюс Фрежюс Сен-Жан-д'Йяк Сен-Жан-д'Йяк
3
0
26
24
25
21
25
19
Завершен
25.10
Сент-Квентин Сент-Квентин Мартиг Мартиг
3
0
25
23
25
21
25
19
Завершен
25.10
Франс Авенир 2024 Франс Авенир 2024 VBC Chalon Sur Saone VBC Chalon Sur Saone
1
3
25
22
14
25
21
25
21
25
Завершен
