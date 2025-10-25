25.10.2025
Смотреть онлайн Франс Авенир 2024 - VBC Chalon Sur Saone 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про B: Франс Авенир 2024 — VBC Chalon Sur Saone, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CREPS de Toulouse.
МСК, 2 тур, Стадион: CREPS de Toulouse
Франция Про B
Завершен
25:22 14:25 21:25 21:25
1 : 3
25 октября 2025
Превью матча Франс Авенир 2024 — VBC Chalon Sur Saone
Комментарии к матчу