24.10.2025
Смотреть онлайн Туркуэн Лилль Метрополь - Париж Воллей 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про А: Туркуэн Лилль Метрополь — Париж Воллей, 2 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe sportif Leo Lagrange.
МСК, 2 тур, Стадион: Complexe sportif Leo Lagrange
Франция Про А
Завершен
30:28 27:25 25:16
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Paris первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Paris первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tourcoing со счетом 30-28
Сет 2. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Paris первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Paris первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tourcoing со счетом 27-25
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 20 очков
