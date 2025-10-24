Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Туркуэн Лилль Метрополь - Париж Воллей 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про А: Туркуэн Лилль МетропольПариж Воллей, 2 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe sportif Leo Lagrange.

МСК, 2 тур, Стадион: Complexe sportif Leo Lagrange
Франция Про А
Туркуэн Лилль Метрополь
Завершен
30:28 27:25 25:16
3 : 0
24 октября 2025
Париж Воллей
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Paris первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Paris первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tourcoing со счетом 30-28
Сет 2. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Paris первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Paris первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tourcoing со счетом 27-25
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 20 очков

Превью матча Туркуэн Лилль Метрополь — Париж Воллей

Игры 2 тур
25.10
Аяччо Аяччо Шомон Шомон
3
0
25
17
26
24
28
26
Завершен
25.10
Сет Сет Нарбонн Нарбонн
1
3
17
25
25
22
18
25
19
25
Завершен
25.10
Плессис Робинсон Плессис Робинсон Тур Тур
1
3
26
28
25
18
18
25
20
25
Завершен
25.10
Тулуза Тулуза Ницца Ницца
1
3
23
25
14
25
25
22
15
25
Завершен
24.10
Туркуэн Лилль Метрополь Туркуэн Лилль Метрополь Париж Воллей Париж Воллей
3
0
30
28
27
25
25
16
Завершен
23.10
Стад Пуатеван Стад Пуатеван Монпелье Монпелье
0
3
23
25
22
25
24
26
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:37
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Финикс Санз Финикс Санз
14 Ноября
05:10