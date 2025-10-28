Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Монпелье - Туркуэн Лилль Метрополь 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про А: МонпельеТуркуэн Лилль Метрополь, 3 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palais des sports Pierre-de-Coubertin.

МСК, 3 тур, Стадион: Palais des sports Pierre-de-Coubertin
Франция Про А
Монпелье
Завершен
26:24 25:22 25:23
3 : 0
28 октября 2025
Туркуэн Лилль Метрополь
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tourcoing первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Монпелье со счетом 26-24
Сет 2. Команда Монпелье первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Монпелье первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Монпелье первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Монпелье со счетом 25-22
Сет 3. Команда Tourcoing первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Монпелье первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Монпелье первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Команда Монпелье в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Туркуэн Лилль Метрополь, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 3 тур
28.10
Монпелье Монпелье Туркуэн Лилль Метрополь Туркуэн Лилль Метрополь
3
0
26
24
25
22
25
23
Завершен
28.10
Сен-Назер Сен-Назер Аяччо Аяччо
3
1
25
22
17
25
25
22
26
24
Завершен
28.10
Шомон Шомон Сет Сет
0
3
16
25
18
25
15
25
Завершен
28.10
Ницца Ницца Плессис Робинсон Плессис Робинсон
1
3
23
25
25
18
18
25
22
24
Завершен
28.10
Тур Тур Нарбонн Нарбонн
3
0
25
22
25
11
24
16
Завершен
28.10
Канны Канны Стад Пуатеван Стад Пуатеван
0
3
21
25
16
25
21
25
Завершен
Комментарии к матчу
