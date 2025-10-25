25.10.2025
Смотреть онлайн Сент-Квентин - Мартиг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про B: Сент-Квентин — Мартиг, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Palais des Sports Pierre Rate.
МСК, 2 тур, Стадион: Palais des Sports Pierre Rate
Франция Про B
Завершен
25:23 25:21 25:19
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сент-Квентин со счетом 25-23
Сет 2. Команда Мартиг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мартиг первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сент-Квентин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сент-Квентин первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сент-Квентин со счетом 25-21
Сет 3. Команда Мартиг первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сент-Квентин первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сент-Квентин первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сент-Квентин первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Сент-Квентин — Мартиг
Комментарии к матчу